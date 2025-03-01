٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٢٠ ص
رمز الخبر: 85765471
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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مصارع ايراني يفوز بالميدالية الذهبية في المسابقات العالمية

٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٢٠ ص
رمز الخبر: 85765471
مصارع ايراني يفوز بالميدالية الذهبية في المسابقات العالمية

اهواز/1 آذار/مارس/ارنا-فاز المصارع الايراني الشهير من محافظة خوزستان "علي رضا مهمدي" بميدالية ذهبية في المسابقات الدولية المرموقة.

وفي مقابلة مع ارنا، اليوم السبت، صرح رئيس اتحاد المصارعة في خوزستان جنوب ايران "رمضان جمال بور" ، بأن بطولة تصنيف الاتحاد العالمي للمصارعة اقیمت يوم الجمعة 29 شياط/فبراير باستضافة ألبانيا ، وقد تقلّد المصارع الايراني "علي رضا مهمدي"، وصيف أولمبياد 2024، القلادة الذهبية في هذه البطولة.

واضاف جمال بور: ينافس مهمدي عن وزن 87 كلغ، وقد تأهل الى الربع نهائي بعد ان هزم المصارع المحري "تاماش ليفا" الحائز على الميدالية البرونزية العالمية، بنتيجة 8-0.

وتابع رئيس اتحاد المصارعة في خوزستان : وبوصوله إلى الدور ربع النهائي، اجتاز البطل الأولمبي سيمين نوفيكوف من بلغاريا بنتيجة 5-0 وتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وافاد انه ونظرا لغياب بطل العالم المجري ديفيد لوسونزي بسبب الإصابة، حصل المصارع الايراني علي رضا مهمدي على الميدالية الذهبية لهذه البطولة.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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