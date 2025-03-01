مصارع ايراني يفوز بالميدالية الذهبية في المسابقات العالمية

وفي مقابلة مع ارنا، اليوم السبت، صرح رئيس اتحاد المصارعة في خوزستان جنوب ايران "رمضان جمال بور" ، بأن بطولة تصنيف الاتحاد العالمي للمصارعة اقیمت يوم الجمعة 29 شياط/فبراير باستضافة ألبانيا ، وقد تقلّد المصارع الايراني "علي رضا مهمدي"، وصيف أولمبياد 2024، القلادة الذهبية في هذه البطولة.

واضاف جمال بور: ينافس مهمدي عن وزن 87 كلغ، وقد تأهل الى الربع نهائي بعد ان هزم المصارع المحري "تاماش ليفا" الحائز على الميدالية البرونزية العالمية، بنتيجة 8-0.

وتابع رئيس اتحاد المصارعة في خوزستان : وبوصوله إلى الدور ربع النهائي، اجتاز البطل الأولمبي سيمين نوفيكوف من بلغاريا بنتيجة 5-0 وتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وافاد انه ونظرا لغياب بطل العالم المجري ديفيد لوسونزي بسبب الإصابة، حصل المصارع الايراني علي رضا مهمدي على الميدالية الذهبية لهذه البطولة.

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