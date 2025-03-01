٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:١٤ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85765550
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جلال زادة: إنشاء مركز إبداعي على الحدود بين إيران وتركمانستان

٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:١٤ م
رمز الخبر: 85765550
جلال زادة: إنشاء مركز إبداعي على الحدود بين إيران وتركمانستان

طهران/1اذار/مارس/ارنا-اقترح نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانيةفي لقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، إنشاء مركز إبداعي على حدود البلدين وهو ما رحب به الجانب التركماني.

والتقى نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانية"وحيد جلال زاده" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان"رشيد مردوف"في وزارة الخارجية الإيرانية.

وفي هذا اللقاء ومع التأكيد على توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، أعرب الجانبان عن أملهما في تنفيذ القضايا المتفق عليها بين البلدين، خاصة القضايا المطروحة في مذكرة التفاهم الصادرة عن الاجتماع السابع عشر للجنة القنصلية والحدود والجمارك المشتركة والتي تم التوقيع عليها أمس الجمعة.

وانعقد الاجتماع السابع عشر للجنة القنصلية والحدود والجمارك المشتركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان في 27 فبرایر 2025 برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانية و نائب وزير الخارجية التركماني "احمد قربانوف" في عشق آباد.

وفي الختام وقع الجانبان على مذكرة تفاهم حول التعاون القنصلي والحدودي والجمركي بين البلدين.

انتهی**1426

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