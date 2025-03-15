وزير الخارجية : إيران مستعدة للتفاوض مع أوروبا بناءً على مبدا الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

وافادت "ارنا"، بان وزير الخارجية الايراني قال ذلك، اليوم السبت، خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الهولندي "كاسبير وولد كامب"؛ حيث استعرض الجانبان اهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، اضافة للتطورات الاقليمية والدولية.

ونوه عراقجي، خلال هذا الاتصال، برغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في متابعة علاقاتها الدبلوماسية الجيدة والقائمة على مبدا الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع الدول الاوروبية.

من جانبه، لفت وزير خارجية هولندا الى "التعلاقات الممتدة عبر التاريخ" بين ايران وبلاده، اضافة الى دور ايران في تطورات المنطقة؛ مؤكدا ضرورة تسخير كافة الطاقات الدبلوماسية بهدف اضفاء طابع التفاهم على صعيد العلاقات بين الدول وازالة الخلافات منها.

انتهى ** ح ع