في يوم القدس العالمي.. المقاومة الفلسطينية: مخططات تهجير شعبنا ستفشل

الجهاد الإسلامي: المخططات الأميركية الإسرائيلية ستفشل

دانت حركة الجهاد الإسلامي الصمت العربي والعالمي إزاء حرب الإبادة التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة بإشراف وتمويل وغطاء من الإدارات الأميركية المتعاقبة.

وأكدت الحركة، في بيان، أن مخططات الحكومة الصهیونیة وإدارة ترامب لتمزيق نسيج الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تهجيره عبر المجازر والقتل والتجويع، ستفشل.

وقالت: "نقف وقفة شامخة ونعلن للعالم أن كفاحنا ومقاومتنا هي إرث متواصل، ونؤكد أن قوى المقاومة في فلسطين ستبقى وفية لقضية الأسرى"، موجهة التحية إلى الشعب اليمني والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله، وإلى كل من ساند ووقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

لجان المقاومة في فلسطين: للتصدي للمخططات والمشاريع الصهيو - أميركية

وفي السياق نفسه، أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن يوم القدس العالمي هو يوم للأمة وشعوبها الحرة ولكل الأحرار في العالم من أجل تجديد عهدها وإيمانها وطريقها لفلسطين والقدس والأقصى وغزة.

ودعت إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى موقعها التاريخي والتصدي للمخططات والمشاريع الصهيو- أميركية الهادفة إلى تقسيم المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين واستئصالهم من أرضهم.

وترحمت على أرواح شهداء معركة "طوفان الأقصى" في لبنان واليمن والعراق وسوريا وإيران وفلسطين.

حركة الأحرار: لا بد من صحوة عربية وإسلامية بأن العدو الصهيوني هو العدو الوحيد للأمة

ودعت حركة الأحرار إلى العمل على تأجيج حراك فعلي ومستمر لحماية القضية الفلسطينية والدفاع عنها، داعيةً الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للوقوف على حقيقة آلام وتضحيات الشعب الفلسطيني ووقف هذه الإبادة.

وقالت: "في يوم القدس العالمي، لا بد من صحوة عربية وإسلامية بأن العدو الصهيوني هو العدو الوحيد لهذه الأمة".

؛نتهى**