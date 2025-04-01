ايران تدين بشدة هجمات الكيان الصهيوني الاجرامية على لبنان

وأدان بقائي بشدة، الهجمات الإجرامية المستمرة من قبل الكيان الصهيوني على لبنان، بما في ذلك الجريمة الإرهابية التي وقعت الثلاثاء في ضاحية بيروت، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين اللبنانيين ومسؤول في حزب الله ونجله.

وفي إشارة إلى أكثر من ألفي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني، والهجمات على سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، وقتل وإرهاب المواطنين اللبنانيين، اعتبر بقائي أن الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد لبنان تشكل انتهاكا صارخا لجميع مبادئ وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ووصف تقاعس ضامني وقف إطلاق النار تجاه تمرد الكيان بأنه مؤسف ودليل على بطلان وعودهم واتفاقياتهم في هذا الصدد.

كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الأسف العميق لاستمرار تقاعس المنظمات الدولية ذات الصلة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني وجرائمه الشنيعة في لبنان وفلسطين المحتلة، ووصف الولايات المتحدة وغيرها من الداعمين الغربيين للكيان بأنهم متواطئون في جرائمه وانتهاكاته للقانون، ودعا إلى تحرك أكثر جدية من قبل دول المنطقة لمواجهة اطماع الكيان التوسعية واشعاله نيران الحروب.

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