حزب الله يزف القائد حسن علي بدير ونجله شهيدين على طريق القدس

ونعى حزب الله، رسمياً، القائد حسن علي بدير ونجله علي، شهيدين ارتقيا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، فجر الثلاثاء، مبنىً سكنياً في الضاحية الجنوبية. وأسفر العدوان عن استشهاد أربعة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة سبعة آخرين، منهم اثنان في حالة حرجة.

ودعا حزب الله إلى المشاركة في تشييع الشهيدين، الأربعاء، في "روضة الحوراء زينب" في بيروت.

وأكد النائب في كتلة الوفاء للمقاومة، إبراهيم الموسوي، أن العدوان الإسرائيلي نقل "الحالة إلى مرحلة مغايرة تماماً"، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين.

وقال النائب الموسوي إن هذا العدوان يشكل "جريمة" و"لا توجد ذريعة لاستهداف المدنيين"، ودعا إلى تفعيل الدبلوماسية اللبنانية والضغط على المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، أكد النائب علي عمار أن المقاومة في لبنان "في كامل قوتها واستعداداتها"، و"لا تزال مستمرة" في مواجهة العدوان، مشيراً إلى أن "لغة المقاومة والصمود" هي ما ينفع في مواجهة العدو.

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