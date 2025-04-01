رئيس الأركان الايرانية: الأمن المستدام أحد اركان تحقيق الاستثمار من اجل الإنتاج

وقال اللواء محمد باقري، في حفل افتتاح مشاريع "مهر الولاية" لانشاء وحدات سكنية لمنتسبي القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران: "إن القوات المسلحة في خدمة الشعب والحكومة والبلاد في تعزيز الشؤون الوطنية والبناء، وهذا التعاون يعزز الأخوة والصداقة".

وذكر أن القوات المسلحة كانت دائما حاضرة ومتقدمة على القطاعات الأخرى في تقديم الخدمات للشعب خلال الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والزلازل وفيروس كورونا وغيرها من المشاكل.

وتابع رئيس أركان القوات المسلحة: "إن المطلب الأهم للنهوض بالبلاد بالتعاون مع الحكومة وأجهزة الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين ومختلف شرائح الشعب هو وجود قوات مسلحة تدافع عن حدود البلاد وسيادتها وترسي الأمن المستدام".

وأضاف اللواء باقري: "عندها فقط، يمكن للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص استخدام رؤوس أموالهم في بلادنا دون قلق، والاستفادة من ربحيتها ومتانتها واستقرارها. تقع هذه المسؤولية على عاتق القوات المسلحة، بقيادة القائد العام، الإمام الخامنئي".

وتابع: "بناء على الدستور وقواعد الجمهورية الإسلامية، فإن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتحمل أثقل المسؤولية في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد، والحفاظ على سيادتها وحماية حدودها البرية والجوية والبحرية".

وفي إشارة إلى ذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية وفق الاستفتاء العام الذي جرى في 1 أبريل/نيسان عام 1979، قال اللواء باقري: "تحتفل الجمهورية الإسلامية اليوم بسيادة أصوات الشعب لأنها وقفت في وجه الاستعمار والاستكبار العالمي لتحقيق الاستقلال، وهي اليوم تواجه أيضًا مؤامرات وتهديدات وعقوبات مختلفة".

وقال رئيس أركان القوات المسلحة: "يجب علينا أن نواجه التهديدات لتعزيز واستقرار بلادنا ومواصلة المضي قدما والتقدم في عالمنا الحالي، وخاصة منطقة جنوب غرب آسيا المضطربة".

وفي إشارة إلى التآزر والتعاون بين القوات المسلحة للبلاد مع بعضها البعض، قال: "في إطار التآزر الأخوي، يلعب الجيش، إلى جانب الحرس الثوري الإسلامي وقوى الامن الداخلي في البلاد، دورًا أساسيًا وفعالًا في هذا الامر المهم من أجل الأمن والسلام المستدامين في البلاد".

وقال اللواء باقري: "إن القوات البرية، بمسؤولية الدفاع عن الحدود البرية للبلاد واستعدادها للحفاظ على قوة الردع وتعزيزها، والتدخل في أوقات التهديد والأزمات والحرب، تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز قدراتها وجاهزيتها".

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