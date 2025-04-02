برلماني ايراني: قدرة محطات الكهرباء في البلاد تجاوزت 90 ألف ميغاواط

وقال بهرامي في جانب من كلمته مساء الثلاثاء خلال مراسم احياء يوم تاسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية (1 نيسان/ابريل عام 1979) في مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب البلاد: ان قدرة محطات الكهرباء في البلاد تجاوزت 90 ألف ميغاواط.

واضاف: "ينبغي أن نعلم أن انتاج كل ألف ميغاواط من الكهرباء يكلف أكثر من مليار يورو، وأن هذا القدرة لمحطات الطاقة في البلاد تعد فخرا وتعبيرا عن قدرات وامكانيات البلاد في هذه الظروف العالمية الصعبة".

وأشار بهرامي إلى يوم الجمهورية الإسلامية باعتبارها تذكيراً قيماً بالتاريخ المجيد للثورة الإسلامية والإمام الراحل (رض)، وقال: إن معنى وطبيعة هذه التسمية وإجراء الاستفتاء بامر من الإمام الخميني (رض) وتصويت أكثر من 98 في المائة من الشعب لتاسيس الجمهورية الاسلامية في ذلك اليوم هو تذكير بإرادة الشعب ومظهر ملموس للديمقراطية الدينية.

انتهى ** 2342