باحثة إیرانیة: أميركا تجر العالم إلى حرب أوسع في غرب آسيا

وأعلنت هذا الباحثة والتي تم تعليق تعاونها مع الجامعة بإتهام ارتباطها بمجموعة "صامدون" المؤيدة للفلسطينيين، في منشورة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "X" أن كلية الحقوق في جامعة ييل أنهت عقدها البحثي يوم الجمعة تزامنا مع يوم القدس العالمي بسبب انتقاداتها لجرائم الکیان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

واعتبرت "حلية دوطاقي" هذا الإجراء جزءاً من حملة القمع والعنف ضد طلاب الجامعات وأساتذة الجامعات في الولايات المتحدة، قائلاً: "نحن نشهد جامعات مثل ييل وكورنيل وكولومبيا وهارفارد تطبع الحكم الفاشي".

وأضافت: "إن الولايات المتحدة تجر العالم إلى حرب أوسع في غرب آسيا من خلال أفعال مثل الإبادة الجماعية في فلسطين على يد وكلائها الصهاينة، والقصف الوحشي لليمن، والتطهير العرقي من قبل وكلاء الولايات المتحدة في سوريا، والعدوان الإسرائيلي علی لبنان، والتهديدات اليومية ضد إيران في الخطاب الرسمي والدعاية الإعلامية".

انتهی**2054