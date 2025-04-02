21 شهيدا من الفجر بقصف مناطق وسط وجنوبي غزة

في اليوم الـ16 من استئناف حرب الإبادة على غزة، أغلقت جميع مخابز جنوب قطاع غزة أبوابها بسبب نفاد الوقود والمواد الأساسية اللازمة لعملها، وسط تحذيرات من دخول القطاع مرحلة جديدة من المجاعة.

ووصفت الأمم المتحدة ادعاء إسرائيل بوجود مساعدات كافية بالسخيف وقالت إن “إسرائيل” تستخدم الغذاء سلاحا.

وأفادت تقارير طبية بسقوط 21 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي لغزة، منذ فجر الثلاثاء.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يستعد لتوسيع سيطرته على مناطق في قطاع غزة وضمها للحزام الأمني.

وفي الضفة الغربية المحتلة، هاجم 300 مستوطن مسلح بلدة دوما في نابلس وأحرقوا مركبات ومنازل.

وجاء ذلك بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال عمليتها العسكرية شمالي الضفة لليوم الـ72، ووسعت حملة الدهم والتفتيش والاعتقالات لتشمل أحياء عدة خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين، وشنت حملة اعتقالات واسعة بالبلدة.

أما في “إسرائيل” فقد أغلق متظاهرون شوارع محيطة بمبنى الكنيست في القدس احتجاجا على سياسات الحكومة، في حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهم الموجهة له بشأن الفساد بأنها "مطاردة سياسية".

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*المصدر: الجزیرة