رئيس لجنة الأمن القومي: سنكسر عظام المعتدين على إيران

وفي حدیث لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أكد عزیزي على ضرورة الوحدة والتماسك الداخلي، وقال: "لن نتردد في مواجهة الأعمال العدائية لأعداء الأمة الإيرانية".

وأضاف: "على بعض دول المنطقة وبعض حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة أن يعلموا أن أي نوع من التعاون الذي يرافق تصرفات الأميركيين والکیان الصهيوني يعد هدفا بالنسبة لنا ونعتبره ساحة معركة ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء للحفاظ على أمن البلاد".

وتابع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن قوی المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق وغيرها من الأماكن تقاتل من أجل الاستقلال والقيم الإسلامية، إلا أن الغربيين يصفون هذه الجماعات بالقوى العميلة، وهذا افتراء غير مبرر.

وأكد عزیزي أن قوی المقاومة ليست تحت القيادة الإيرانية.

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