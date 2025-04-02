٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:١٩ م
رمز الخبر: 85792657
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journalistلیلا موسی زاده

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طهران وهافانا تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:١٩ م
رمز الخبر: 85792657
طهران وهافانا تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

طهران/۲نيسان/ابريل/ارنا- اكد مساعد وزير الخارجية الايراني سعيد خطيب زاده و وزير الخارجية الكوبي برونو وودريغرز بارانا خلال لقاء جمعهما في هافانا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واكد الجانبان خلال هذا اللقاء الذي جرى في اجواء ودية على العلاقات الجيدة بين الشعبين الايراني والكوبي معلنين استعداد البلدين لتوطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والتجارية.

وناقش خطيب زاده ورودريغرز السياسات الاحادية التي تنتهجها امريكا المتمثلة في انتهاك القانون الدولي تجاه مختلف دول العالم.

وقدم وزير الخارجية الكوبي شكره لايران لدعم مطالب شعبه في ضرورة وضع حد لسياسات الامريكية الاحادية.

وكانت الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وتصعيد الاعتداءات الاسرائيلية التي تشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم كانت ضمن القضايا التي تمت مناقشتها في هذا  اللقاء.

انتهى**1110

٠ Persons
journalistلیلا موسی زاده

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