٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٢٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85792687
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مساعد وزير الخارجية: الجمهورية الإسلامية لن تتعرض لأي ضرر ما دامت تحافظ على ثقة الجمهور

٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٢٠ م
رمز الخبر: 85792687
مساعد وزير الخارجية: الجمهورية الإسلامية لن تتعرض لأي ضرر ما دامت تحافظ على ثقة الجمهور

طهران/2 نیسان/ابریل/ارنا-أکد مساعد الشؤون القنصلية والبرلمانية لوزير الخارجية الايراني "وحيد جلال زادة": ما دامت الجمهورية الإسلامية تحافظ على "الثقة العامة" وتسعى إلى صيانتها وزيادتها، فلن يلحقها أي ضرر.

وفي مذكرة بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية، كتب: "ما لم يتغير هو التزام الشعب بأكمله بالمبادئ والأهداف التي من أجلها تشكلت الثورة الاسلامية وحققت النصر".

وأكد أن الاستقلال والحرية والعدالة والمعنویة كانت ولا تزال من الشعارات الأساسية والمبدئية للشعب.

وأضاف: "جمهوريتنا الإسلامية اليوم قوية وحققت الاستقرار وتغلبت على العقبات الصعبة والصعبة. ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد فيها نقاط ضعف ونقائص وانحرافات. فإن العقلانية تقتضي أن تظل الجمهورية الإسلامية، باعتبارها نتاجاً للثورة، تعتبر نفسها ملتزمة تجاه الشعب.

انتهی**2054

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