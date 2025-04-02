مساعد وزير الخارجية: الجمهورية الإسلامية لن تتعرض لأي ضرر ما دامت تحافظ على ثقة الجمهور

وفي مذكرة بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية، كتب: "ما لم يتغير هو التزام الشعب بأكمله بالمبادئ والأهداف التي من أجلها تشكلت الثورة الاسلامية وحققت النصر".

وأكد أن الاستقلال والحرية والعدالة والمعنویة كانت ولا تزال من الشعارات الأساسية والمبدئية للشعب.

وأضاف: "جمهوريتنا الإسلامية اليوم قوية وحققت الاستقرار وتغلبت على العقبات الصعبة والصعبة. ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد فيها نقاط ضعف ونقائص وانحرافات. فإن العقلانية تقتضي أن تظل الجمهورية الإسلامية، باعتبارها نتاجاً للثورة، تعتبر نفسها ملتزمة تجاه الشعب.

انتهی**2054