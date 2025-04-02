الرئيس بزشكيان: نرغب في تعزيز العلاقات مع الدول الاسلامية ودول الجوار

وهنأ الرئيس بزشكيان في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد ال نهيان هنأه والشعب الاماراتي بمناسبة عيد الفطر واعرب عن امله في تعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية.

وشدد بالقول ان ايران تحرص على تمتين العلاقات مع العالم الاسلامي ودول الجوار معلنا اننا نرحب بزيارة رئيس دولة الامارات لايران واجراء محادثات معه حول سبل تعزيز التعاون المشترك.

من جانبه هنأ رئيس دولة الامارات الرئيس بزشكيان والشعب الايراني بمناسبة عيد الفطر المبارك واعرب عن أمله بان تمضي ايران في مسار التقدم والاستقرار اكثر فاكثر.

وفيما اعرب عن ارتياحه لهذا الاتصال الهاتفي اعتبره مؤشرا على العلاقات الجيدة بين الامارات وايران باعتبارهما دولتان جارتان واكد على رغبته الكبيرة لزيارة ايران في اطار توطيد العلاقات بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة ورسم مستقبل زاهر للشعبين الاماراتي والايراني.

انتهى**1110