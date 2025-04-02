بزشکیان: إیران تستعد لتوسيع العلاقات مع الكويت وباقي دول الجوار

وهنأ الرئيس بزشكيان في اتصال هاتفي مع أمیر الکویت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، هنأه وشعب بلاده بعيد الفطر المبارك، معربا عن أمله في أن تعزز بركات وثمار شهر رمضان وعيد الفطر وحدة وتماسك الدول الإسلامية.

وقال: "إننا نشعر بالأخوة مع جميع الدول الإسلامية كما أوصى القرآن الكريم، ومن ناحية أخرى، ونظراً للتوصيات والأحاديث المتعلقة بالجيران فإننا نولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الطيبة والودية مع الجيران".

وأضاف: "انطلاقا من المعتقدات والقناعات الإسلامية وما تضمنته هذه المعتقدات من توصيات لعلاقات طيبة مع الجيران، فإننا مستعدون لأي تعاون لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات مع الكويت وغيرها من دول الجوار من أجل تعميق وتعزيز أواصر الأخوة وحسن الجوار".

وتابع الرئیس الإيراني : "في موضوع حل التوترات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتصرف فقط على أساس الحقيقة والإنصاف، ولن تتجاوز مسار الإنصاف ولن تقبل بأي شيء يتجاوز الإنصاف والعدالة".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعرب أمير الكويت، خلال تبادله التهاني بمناسبة عيد الفطر، عن ارتياحه للعلاقات الودية والمتميزة بين البلدين، وقال: "إن الكويت تسعى إلى توسيع العلاقات مع إيران بشكل أكبر، وفي هذا الصدد ترحب بالرسائل والتوجهات البناءة والإيجابية وجهودكم الشخصية في تعميق العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة".

وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الكويت تولي أهمية كبيرة للعلاقات الودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفاً: كما تثمن الكويت علاقات إيران الودية مع دول مجلس التعاون للخليج الفارسي، والتي تتوسع على أساس مبدأ الاحترام والمنفعة المتبادلة.

وأشار إلى أن الكويت تدعم وترحب بحل النزاعات والتوترات الإقليمية والدولية عبر الحوار ودون اللجوء إلى القوة، وقال: "إن حكومة وشعب الكويت، استناداً إلى دستور البلاد، لن يقبلا بأي حال من الأحوال أي عمل عدواني من أراضيها ضد دولة أخرى، وهذا الموقف لن يتغير أبداً تحت تأثير أي عامل".

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