٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٢٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85792772
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مساعد وزیر الخارجية یصل موسکو للمشارکة في اجتماع منظمة شنغهاي

٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٢٦ م
رمز الخبر: 85792772
مساعد وزیر الخارجية یصل موسکو للمشارکة في اجتماع منظمة شنغهاي
سفر معاون وزیر خارجه ایران به مسکو برای شرکت در نشست سازمان شانگهای

موسکو/2 نیسان/ابریل/ارنا-وصل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي إلى موسكو للمشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون.

ومن المقرر أن يعقد غدا الخميس اجتماع نواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي تستضيفه وزارة الخارجية الروسية.

وسيتم خلال هذا الاجتماع استعراض أهم القضايا الإقليمية والدولية والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والأمنية.

وبالإضافة إلى المشاركة في هذا الاجتماع، من المقرر أن يلتقي تخت روانجي أيضًا على المستوى الثنائي مع نظرائه من روسيا ودول أخرى في منظمة شنغهاي للتعاون.

تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون، التي تتكون من 10 دول أعضاء، أهم آلية أمنية سياسية في منطقة أوراسيا، حيث تتواجد فيها دول مهمة مثل روسيا والصين وإيران والهند.

انتهی**2054

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