مساعد وزیر الخارجية یصل موسکو للمشارکة في اجتماع منظمة شنغهاي

ومن المقرر أن يعقد غدا الخميس اجتماع نواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي تستضيفه وزارة الخارجية الروسية.

وسيتم خلال هذا الاجتماع استعراض أهم القضايا الإقليمية والدولية والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والأمنية.

وبالإضافة إلى المشاركة في هذا الاجتماع، من المقرر أن يلتقي تخت روانجي أيضًا على المستوى الثنائي مع نظرائه من روسيا ودول أخرى في منظمة شنغهاي للتعاون.

تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون، التي تتكون من 10 دول أعضاء، أهم آلية أمنية سياسية في منطقة أوراسيا، حيث تتواجد فيها دول مهمة مثل روسيا والصين وإيران والهند.

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