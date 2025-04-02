السفير الإیراني يناقش مع السيد عمار الحكيم اخر تطورات الاحداث الاقليمية والثنائية

و أكد السيد الحكيم خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والتعامل مع تطورات الأحداث بمبدأ لا تهوين ولا تهويل، إلى ذلك قلنا أن الاستقرار الذي يشهده العراق في مستويات عدة ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة، وأن العراق يلعب أدورا إقليمية مهمة، ويسعى من خلال التواصل إلى الدفع باتجاه السلام والاستقرار".

وأشار إلى "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين واستثمار المشتركات ما بين الشعبين الجارين".

وإقليميا شدد السيد الحكيم "على استقرار الأوضاع في سوريا وضرورة مساهمة الشعب السوري بكافة أطيافه في صناعة قراره السياسي وحماية كل مكوناته".

كما جدد "إدانته لمعاودة الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على غزة الصامدة ولبنان، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لردع هذا الكيان الغاصب وإيقاف هذه الاعتداءات".

انتهی**2054