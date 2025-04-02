بزشکیان: لن ندخر اي جهد لتوسيع التعاون مع الأردن

وفي اتصال هاتفي مع الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن عصر اليوم الأربعاء، هنأه مسعود بزشكيان بعيد الفطر وقال: "آمل أن تؤدي ثمار شهر رمضان المبارك إلى مزيد من التماسك والوحدة بين الدول الإسلامية وإجماعها على تقديم المزيد من المساعدات الفعالة للدول المضطهدة، وخاصة شعوب فلسطين وغزة البريئة". نحن نعتبر جميع الدول الاسلامية اخواننا الدينيين.

وأعرب الرئيس الإيراني عن قلقه إزاء انتهاك وقف إطلاق النار واستئناف الاحتلال الصهيوني لجرائمه الوحشية ضد الشعب الأعزل في غزة، كما أدان التصريحات الصادرة بشأن مستقبل غزة، بما في ذلك التهجير القسري لسكان هذه المنطقة، وأضاف: "إن الاتصالات المستمرة بين وزيري خارجية البلدين من شأنها أن تساعد في تعزيز وتقريب مواقف إيران والأردن بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك دعم شعب غزة".

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر جهداً في تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع الأردن الصديق والشقيق.

وفي هذا الإتصال الهاتفي، قال الملك الأردني: "أنا سعيد جدًا بالعلاقة المتوسعة بين البلدين وقد كلف وزير الخارجية الأردني بتعزيز اتصالاته ومشاوراته مع نظیره الإیراني من أجل تعميق وتوسيع العلاقات مع إيران".

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن امتنانه لمواقف بلادنا تجاه التحديات الإقليمية، وخاصة قضية فلسطين وغزة، وقال: "إن الأردن يشعر بالقلق أيضاً إزاء التطورات والتحديات في المنطقة، وآمل أن نتمكن قريباً من اللقاء شخصياً مع فخامتكم لبحث والتشاور حول سبل توسيع علاقاتنا وتعزيز التعاون في إدارة التحديات الإقليمية".

انتهی**2054