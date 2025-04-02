الرئيس بزشكيان: ايران تولي اهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار

وفي اتصال هاتفي مع ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة هنأه الرئيس بزشكيان والشعب البحريني بمناسبة عيد الفطر المبارك معربا عن امله في توثيق العلاقات بين البلدين بفصل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

من جانبه هنأ ملك البحرين، الرئيس بزشكيان بمناسبة عيد الفطر وقال ان العلاقات بين البحرين وايران هي علاقات قديمة داعيا الى تعزيز هذه العلاقات.

واشار الى اللقاء الذي جرى سابقا مع قائد الثورة الاسلامية وطلب من الرئيس بزشكيان ابلاغ تحياته الى سماحة القائد.

واشاد بتصريحات الرئيس الايراني الايجابية والبناءة حول تعزيز العلاقات مع دول الجوار معربا عن رغبته في اللقاء مع بزشكيان لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

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