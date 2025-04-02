عراقجي: التصریحات العدائية للمسؤولين الأميركيين ستزيد الوضع الراهن تعقيدا

وأجرى وزير الخارجية الهولندي كاسبارولد كامب اتصالًا هاتفيًا، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأعرب وزير الخارجية الهولندي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مشددًا على ضرورة حل الخلافات عبر السبل الدبلوماسية. كما دعا إيران إلى لعب دور في ضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال هذه المكالمة الهاتفية، على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المضي قدمًا في برنامجها النووي السلمي وفقًا للمعايير القانونية الدولية، مشددًا على أن إيران، كما في السابق، مستعدة لإجراء مفاوضات حقيقية على أساس الندية وبشكل غير مباشر.

ومع ذلك، أوضح أن تحقيق هذا الأمر يتطلب بيئة بناءة والابتعاد عن السياسات القائمة على التهديد والترهيب والابتزاز.

واعتبر عراقجي التصريحات الأمريكية العدائية ضد إيران غير مقبولة، ومخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدًا أنها ستزيد الأوضاع تعقيدًا. كما حذّر من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بحزم وسرعة على أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لمصالحها الوطنية.

وذكّر عراقجي بمسؤولية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الحفاظ على سيادة القانون على المستوى الدولي، منتقدا عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا ضد التصريحات التحريضية الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين، والتي تُعد بلا شك تهديدًا للسلام والأمن الدوليين.

انتهی**2054