حماس: اقتحام الوزير الفاشي بن غفير لباحات الأقصى استفزاز وتصعيد خطير

ودعت الحركة "الشعب الفلسطيني والشباب الثائر في الضفة إلى تصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو المتغطرس في كافة الأماكن، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، وفي المقدمة منها المسجد الاقصى المبارك.

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