٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٥٦ م
رمز الخبر: 85792890
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journalistلیلا موسی زاده

حماس: اقتحام الوزير الفاشي بن غفير لباحات الأقصى استفزاز وتصعيد خطير

٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٥٦ م
رمز الخبر: 85792890
حماس: اقتحام الوزير الفاشي بن غفير لباحات الأقصى استفزاز وتصعيد خطير

طهران/2نيسان/ابريل/ارنا-قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "اقتحام الوزير الفاشي بن غفير لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم، استفزاز وتصعيد خطير، يأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومساعي حكومة الإرهاب بقيادة مجرم الحرب نتنياهو لتهويد المسجد الأقصى المبارك.

 ودعت الحركة "الشعب الفلسطيني والشباب الثائر في الضفة إلى تصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو المتغطرس في كافة الأماكن، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، وفي المقدمة منها المسجد الاقصى المبارك.

انتهى**1110

٠ Persons
journalistلیلا موسی زاده

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