٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85792978
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ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 50 ألفاً و423 شهيدا

٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٥٥ ص
رمز الخبر: 85792978
ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 50 ألفاً و423 شهيدا

طهران / 3 نيسان / ابريل/ارنا- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفاً و423 شهيداً، وإلى 114 ألفاً و638 جريحاً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي، إنّ مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 24 شهيداً و55 جريحاً.

وأفادت بأن حصيلة الشهداء والإصابات، منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية وحرب الإبادة في الـ18 من آذار/مارس 2025، بلغت ألفاً و66 شهيداً، وألفين و597 جريحاً.

وأكدت الوزارة أنّ "كثيرين من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، بحيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات بالغة في الوصول إليهم بسبب القصف المستمر".

من جهتها، أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسيف"، استشهاد ما لا يقل عن 322 طفلاً، وإصابة 609 آخرين بجروح، خلال 10 أيام، في قطاع غزة، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العنيف على القطاع منذ الـ18 من آذار/مارس 2025، مستهدفاً المدنيين والمنازل والخيام التي تؤوي النازحين.

انتهى ** 2342

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