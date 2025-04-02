ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 50 ألفاً و423 شهيدا

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي، إنّ مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 24 شهيداً و55 جريحاً.

وأفادت بأن حصيلة الشهداء والإصابات، منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية وحرب الإبادة في الـ18 من آذار/مارس 2025، بلغت ألفاً و66 شهيداً، وألفين و597 جريحاً.

وأكدت الوزارة أنّ "كثيرين من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، بحيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات بالغة في الوصول إليهم بسبب القصف المستمر".

من جهتها، أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسيف"، استشهاد ما لا يقل عن 322 طفلاً، وإصابة 609 آخرين بجروح، خلال 10 أيام، في قطاع غزة، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العنيف على القطاع منذ الـ18 من آذار/مارس 2025، مستهدفاً المدنيين والمنازل والخيام التي تؤوي النازحين.

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