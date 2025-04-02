بزشكيان يؤكد على ضرورة إعداد خطة متماسكة لتحقيق شعار العام

وفي اتصال هاتفي اجراه مع نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية ومحافظ البنك المركزي، أكد بزشكيان عزم الحكومة على تحقيق شعار العام "الاستثمار من أجل الإنتاج"، وقال: يتوجب على منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي تمهيد الطريق لنمو الاستثمار والإنتاج في البلاد من خلال إنشاء المنصات المناسبة.

وأكد ضرورة صياغة خطة تتناسب مع الواقع والظروف الاقتصادية للبلاد، وقال: "من خلال خطة دقيقة وتنفيذية يمكننا السعي لتحقيق شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" بجدية وانسجام.

كما أن تسريع شؤون المستثمرين وإزالة العوائق الإدارية كانت من المجالات الأخرى التي أكد عليها رئيس الجمهورية لتحقيق أقصى قدر من تحقيق شعار العام.

وفي هذا الصدد، بحث الرئيس بزشكيان، في اتصال مع مديري شركتين مهمتين من القطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة، المشاكل والتحديات التي تواجه مسار الاستثمار.

واوعز بعقد اجتماع مشترك بحضوره ومسؤولي الشركتين في أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية لبحث واتخاذ القرارات بشأن الحلول العملية لإزالة المعوقات وتسريع الاستثمار.

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