سرايا القدس تدكّ مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

وذكرت الميادين ان وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات "سديروت" و"إيفيم" و"نير عام" و"كفر عزة" في غلاف غزة.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولة اعتراض صاروخين أُطلقا من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية.

وقبل أيام، استهدفت سرايا القدس مستوطنات "غلاف غزة" برشقة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي برصد صاروخين أُطلقا من وسط قطاع غزة نحو منطقة "زميرت".

وتستمر المقاومة في الردّ على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر بحقّ المدنيين.

ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار، واستكمال المرحلة الثانية منه، متعمّداً فرض الشروط والضغط على المقاومة الفلسطينية. وجدّد عدوانه على قطاع غزّة منذ نحو أسبوع، مستهدفاً مختلف المناطق، الأمر الذي أسفر عن مئات الشهداء وأكثر من ألف جريح.

انتهى ** 2342