ايفاد اول بعثة مدرسية ايرانية لمسابقات جيمنازياد بصربيا

وتقام مسابقات جيمنازياد في الفترة 5-14 الجاري بمدينة زلاتيبور بصربيا، وذلك بمشاركة 3 الاف و 535 رياضيا في 25 لعبة رياضية.

وشعار البعثة الايرانية المشاركة في المسابقات هو "الكل لايران، الكل للمدرسة"، كما سُميت البعثة الايرانية بـ "أمل ايران".

وانتخبت لاعبة التكواندو نازنين ملكي ولاعب كرة السلة امير حسين نصيري كحاملي راية البعثة الايرانية في مسابقات جمينازياد للتلامذة.

وتضم البعثة الايرانية في هذه الدورة من المسابقات 114 رياضيا في 13 لعبة و 23 فريقا، بينهم 40 رياضية و 74 رياضيا.

يذكر ان جمينازياد، هي بطولة عالمية للرياضة المدرسية وعلى غرار "يونيورسياد" (البطولة العالمية للطلبة)، وتقام خصيصا للتلامذة وتعرف بـ الأولمبياد المدرسي، وتصنف في فئتي الرياضات الصيفية والشتوية.