ايران والصين تدعوان للتعاون لحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة

وقالت انصاري خلال اللقاء الذي عقد على هامش وزراء البيئة بالدول الاعضاء في مجموعة بريكس بالبرازيل ان محاور التعاون بين البلدين تتمثل في حماية التنوع البيئي وادارة الموارد المائية وادارة النفايات.

واضافت ان احد المحاور المهمة للحوار هو التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة مشددة على اهمية تطوير هذا النوع من الطاقات لمواجهة التغيرات المناخية ودعت الى تبادل الخبرات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتابعت ان التعاون في مجال الطاقات المتجددة يسهم في تحسين جودة البيئة ويضطلع بدور اساسي في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وخفض التبعية للوقود الاحفوري.

اما وزير البيئة الصيني هوانغ رانشيو فقد رحب بهذه الاقتراحات مشيرا الى ان بلاده مستعدة لتبادل الخبرات مع ايران في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

واتفق الطرفان في اللقاء على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لصياغة البرامج التنفيذية في مجال الطاقات المتجددة والبيئية. كما شددا على اهمية توسيع التعاون الثنائي عن طريق اطر مثل البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.