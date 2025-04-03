٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٤٧ ص
رمز الخبر: 85793152
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journalistکاظم شماعییان

ايران والصين تدعوان للتعاون لحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة

٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٤٧ ص
رمز الخبر: 85793152
ايران والصين تدعوان للتعاون لحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة

طهران/ 3 نيسان/ابريل/ارنا – دعت مساعدة رئيس الجمهورية رئيسة مؤسسة حماية البيئة شينا انصاري ووزير البيئة الصيني هوانغ رانشيو الى التعاون لحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة.

وقالت انصاري خلال اللقاء الذي عقد على هامش وزراء البيئة بالدول الاعضاء في مجموعة بريكس بالبرازيل ان محاور التعاون بين البلدين تتمثل في حماية التنوع البيئي وادارة الموارد المائية وادارة النفايات.

واضافت ان احد المحاور المهمة للحوار هو التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة مشددة على اهمية تطوير هذا النوع من الطاقات لمواجهة التغيرات المناخية ودعت الى تبادل الخبرات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتابعت ان التعاون في مجال الطاقات المتجددة يسهم في تحسين جودة البيئة ويضطلع بدور اساسي في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وخفض التبعية للوقود الاحفوري.

اما وزير البيئة الصيني هوانغ رانشيو فقد رحب بهذه الاقتراحات مشيرا الى ان بلاده مستعدة لتبادل الخبرات مع ايران في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

واتفق الطرفان في اللقاء على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لصياغة البرامج التنفيذية في مجال الطاقات المتجددة والبيئية. كما شددا على اهمية توسيع التعاون الثنائي عن طريق اطر مثل البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

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journalistکاظم شماعییان

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