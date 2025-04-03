استعراض سبل تعزيز العلاقات البيئية بين ايران والبرازيل

وتم خلال اللقاء التاكيد على تعزيز العلاقات البيئية بين البلدين وتضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية العالمية.

واشارت انصاري في اللقاء الى المحاور الرئيسية للتعاون والمتمثلة في حماية الغابات بمشاركة المجتمعات المحلية ومواجهة التغيرات المناخية وتطوير الطاقات المتجددة وحماية التنوع البيئي.

واقترحت تشكيل صندوق دولي لادارة التلوث الناجم عن البلاستيك لتتحمل الدول المتقدمة مزيدا من المسؤولية في هذا المجال.

ودعت انصاري الى تبادل الخبرات لحماية الاصناف المعرضة للخطر وخفض آثار التغيرات المناخية.

اما وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا فقد اشارت الى نجاح بلادها في خفض ازالة الغابات بنسبة 45 بالمائة خلال العامين الاخيرين وتخطيطها لايصال هذه النسبة الى الصفر بنهاية عام 2030.

وشدد الطرفان في اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الاطراف عن طريق اطر من مثل بريكس وكوب 30 واعربا عن املهما في ان يسهم هذا الاجتماع في التمهيد لاتخاذ اجراءات فاعلة في مجال حماية البيئة.

وينعقد اجتماع وزراء البيئة بدول البريكس يومي 2 و 3 الجاري في العاصمة البرازيلية برازيليا.