ايران تشدد على ضرورة حماية وحدة الاراضي السورية

وندد بقائي بقوة بالعدوان العسكري الجوي والبري للكيان الصهيوني على سوريا وتدمير المنشآت المدنية والعلمية – البحثية وكذلك مجموعة من البنى التحتية الدفاعية لسوريا بمحافظات دمشق وحماة وحمص ودرعا.

واشار الى التجاوزات المتكررة للكيان الصهيوني واستهدافه لأكثر الممتلكات الدفاعية وامكانات البنية التحتية العسكرية والمدنية السورية قيمة واحتلال اجزاء استراتيجية من سوريا من قبل الكيان الصهيوني منذ سقوط الحكومة السابقة ولحد الان ليذكر بمسؤولية جميع الأطراف ذات الصلة بالتمهيد للاعتداءات الاسرائيلية مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت قد حذرت قبل أشهر خلال مشاوراتها مع بلدان المنطقة، من مغبة استغلال الكيان الصهيوني لظروف سوريا وتوسيع الاحتلال والتصعيد ضد سوريا وباقي بلدان المنطقة.

واكد الناطق باسم الخارجية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو الاسرة الدولية خاصة بلدان المنطقة ومنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ اجراءات عاجلة ومؤثرة لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ووضع نهاية لافلات هذا الكيان من العقاب وجعله يتحمل المسؤولية على خلفية انتهاكه الصارخ للقوانين وعدوانه المتكرر على دول المنطقة ومواصلته الابادة الجماعية في فلسطين المحتلة.