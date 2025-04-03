٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٠٣ م
رمز الخبر: 85793302
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١ Persons
journalistکاظم شماعییان

ايران تدعو للتنديد دوليا بتهديدات ترامب

٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٠٣ م
رمز الخبر: 85793302
ايران تدعو للتنديد دوليا بتهديدات ترامب

موسكو/ 3 نيسان/ابريل/ارنا – دعا نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي اليوم الخميس الاوساط الدولية الى التنديد بتهديدات الرئيس الامريكي الموجهة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك في كلمة القاها تخت روانجي امام اجتماع مساعدي وزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون والمنعقد في موسكو.

واشار تخت روانجي الى التهديدات الاخيرة التي اطلقها الرئيس الامريكي باستخدام القوة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية معتبرا ان هذه التصريحات خطيرة وتتناقض مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والذي يمنع استخدام القوة ضد وحدة اراضي الدول واستقلالها السياسي.

واشار الى طلب ايران من مجلس الامن الدولي للتنديد بهذه التصريحات، داعيا منظمة شنغهاي للتعاون للتنديد بهذا التوجه الامريكي واتخاذ موقف يرمي الى حماية السلام والامن الدوليين.

وتطرق نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في جانب اخر من كلمته الى اهمية التعاون الجيوسياسي والجيواقتصادي في منظمة شنغهاي للتعاون والتي تغطي نصف العالم تقريبا ودعا الى وضع خارطة طريق شاملة تغطي اهم قضايا المنظمة في مجالات السلام والامن والاستقرار الاقليمي.

واعتبر ان الاستخدام غير الشرعي لاداة العقوبات الاحادية يمثل احد تحديات عالم اليوم لا سيما من جانب الدول الغربية ضد الدول النامية.

١ Persons
journalistکاظم شماعییان

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