ايران تدعو للتنديد دوليا بتهديدات ترامب

جاء ذلك في كلمة القاها تخت روانجي امام اجتماع مساعدي وزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون والمنعقد في موسكو.

واشار تخت روانجي الى التهديدات الاخيرة التي اطلقها الرئيس الامريكي باستخدام القوة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية معتبرا ان هذه التصريحات خطيرة وتتناقض مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والذي يمنع استخدام القوة ضد وحدة اراضي الدول واستقلالها السياسي.

واشار الى طلب ايران من مجلس الامن الدولي للتنديد بهذه التصريحات، داعيا منظمة شنغهاي للتعاون للتنديد بهذا التوجه الامريكي واتخاذ موقف يرمي الى حماية السلام والامن الدوليين.

وتطرق نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في جانب اخر من كلمته الى اهمية التعاون الجيوسياسي والجيواقتصادي في منظمة شنغهاي للتعاون والتي تغطي نصف العالم تقريبا ودعا الى وضع خارطة طريق شاملة تغطي اهم قضايا المنظمة في مجالات السلام والامن والاستقرار الاقليمي.

واعتبر ان الاستخدام غير الشرعي لاداة العقوبات الاحادية يمثل احد تحديات عالم اليوم لا سيما من جانب الدول الغربية ضد الدول النامية.