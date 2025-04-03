بزشكيان: لا نسعى للحرب مع اي دولة...قدراتنا الدفاعية في اعلى مستوياتها

واجرى الرئيس بزشكيان اتصالا هاتفيا، مساء الخميس ، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هنأه فيه والملك السعودي وشعب بلاده بعيد الفطر المبارك.

واعتبر شهر رمضان المبارك فرصة لتذكر المشتركات بين المسلمين، ومنها القرآن الكريم وشعائر هذا الشهر الفضيل، وقال: إن الدول الإسلامية تستطيع ضمان السلام والأمن والتقدم على أعلى مستوى لنفسها والمنطقة بالاعتماد على هذه المشتركات وتعزيز الوحدة والانسجام فيما بينها.

وأكد الرئيس الإيراني أنه لو وضع اتحد المسلمون فإنهم يستطيعون منع الظلم والجرائم ضد بعض الدول الإسلامية بما فيها فلسطين واهل غزة، مضيفا: "انني على ثقة من أن الدول الإسلامية من خلال العمل معا تستطيع أن تحقق الأمن والازدهار في المنطقة على أفضل وجه".

وأشاد الرئيس بزشكيان بتصريحات وآراء ولي العهد السعودي بشأن التعاون والتضامن بين الدول الإسلامية والدول المجاورة في المنطقة، وقال: "مثلما قلتم في كلامكم، إذا وضعت الدول الإسلامية ايديها بايدي البعض، فإنها تستطيع وقف جرائم الكيان الصهيوني ضد اهل غزة المظلومين ، وإرساء الاستقرار والسلام، والعمل من أجل المزيد من الرخاء في المنطقة".

وفي إشارة إلى جانب آخر من كلام ولي العهد السعودي، قال الرئيس بزشكيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسعَ قط إلى الحرب أو الصراع، ولا مكان للاستخدام غير السلمي للطاقة النووية في عقيدتنا الأمنية والدفاعية، ومن الممكن أن يتم التحقق بشكل كامل من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما حدث في كل الأعوام السابقة".

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتفاعل والتفاوض من أجل حل بعض التوترات، على أساس المصالح والاحترام المتبادل. نحن لا نبحث عن الحرب مع أي دولة، لكننا لا نتردد في الدفاع عن أنفسنا، وجاهزيتنا وقدراتنا في هذا الصدد هي في أعلى مستوى".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، تبادل ولي العهد السعودي التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأشاد بنهج ومواقف الدكتور بزشكيان في تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية، معربا عن امله بتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة من خلال مواصلة عملية تعزيز التعاون الثنائي.

واشار الأمير محمد بن سلمان ، الى الاوضاع في المنطقة والدول الإسلامية، وصرح أن التعاون بين إيران والمملكة العربية السعودية والدول الأخرى في المنطقة يمكن أن يسهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار وإرساء السلام، مؤكدا استعداد السعودية للعب دور في المساعدة على حل أي توتر وزعزعة للأمن في المنطقة.

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