بزشكيان: لو اتحد المسلمون فلن يتمكن الأعداء من ظلم أي من الشعوب الإسلامية

وفي اتصال هاتفي، مع "مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مساء الخميس، هنأ الرئيس بزشكيان ، الرئيس المشاط والحكومة والشعب اليمني الشقيق بعيد الفطر المبارك، متمنيا لفخامته وللمجلس السياسي الأعلى في اليمن التوفيق والنجاح في كافة المجالات السياسية والأمنية والعسكرية وللشعب اليمني العزة والشموخ والقوة.

وقال: ان "هذا الشهر الفضيل فرصة طيبة لنا لندرك أنه إذا كان المسلمون متحدين ومتماسكين، فلن يتمكن الأعداء من ظلم أي من الشعوب الإسلامية".

من جانبه عبر الرئيس المشاط عن الفخر بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة للوحدة الإسلامية خاصة مع بروز الموقف الموحد للقوى الاستعمارية، المستهدف للدول الإسلامية والتي يحتم عليها الوقوف صفا واحدا في مواجهة الأعداء.

وقال "إننا في الجمهورية اليمنية نمتلك الإرادة والموقف القوي، وثابتون مع غزة، ونواجه العدوان الأمريكي ولا نهابه، ونرى أن الفرصة ما تزال مواتية لموقف عربي إسلامي موحد".

وأضاف "أمامنا فرصة إذا تزامنت مع الإرادة والموقف الموحد وتضافرت الجهود، سنحقق بإذن الله النصر، ونحن جاهزون للتعاون والتنسيق في كل ما يدحر مطامع الأعداء".

وتابع الرئيس المشاط "باسم المجلس السياسي الأعلى، أبلغ سلامنا وتهانينا لكم ولحكومتكم الموقرة، كما هي موصولة لأبناء الشعب الإيراني العزيز المسلم"، محملّا الرئيس الإيراني، نقل تحياته لقائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله.

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