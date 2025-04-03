مساعد الخارجية الايرانية: الالتزام بسياسة الجوار من اولويات سياسة ايران الخارجية

والتقى مساعد الوزير والمدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية محمد رضا بهرامي، في كابول الخميس، مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، وناقشا العلاقات الثنائية، بما في ذلك حقوق إيران المائية في نهر هلمند والتعاون في عودة اللاجئين الأفغان من ايران الى بلادهم.

واعتبر أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أن العلاقات مع إيران تتطور، وأكد على ضرورة استغلال الفرص المتاحة.

من جانبه أكد مساعد الخارجية الايرانية محمد رضا بهرامي أن الالتزام بسياسة الجوار يعد من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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