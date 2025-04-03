14 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 14 عملا مقاوما خلال الـ24 ساعة الأخيرة، شملت محاولة طعن، وتفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات في عدة نقاط.

وحاول شاب تنفيذ عملية طعن قرب حاجز الجلمة في جنين، قبل أن يطلق عليه جنود الاحتلال النار، كما فجر مقاومون عبوة ناسفة قرب حاجز دوتان في جنين، كما اندلعت مواجهات في المدينة ومخيمها.

وامتدت المواجهات مع جنود الاحتلال، إلى بلدات شقبا ودورا القرع ودير أبو مشعل في رام الله.

كذلك شهدت بلدتا قريوت في نابلس وعزون في قلقيلية، ومخيما طولكرم ونور شمس ومخيم الدهيشة ببيت لحم مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

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