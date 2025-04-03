حماس تدعو لنفير عالمي دعمًا لغزة ورفضًا لجرائم الاحتلال

وأهابت الحركة “بجماهير شعبنا وأمّتنا وأحرار العالم تصعيدَ الفعاليات والمسيرات والاعتصامات، ومحاصرة السفارات الصهيونية، ودعم غزة وإسنادها، وكشف جرائم الاحتلال، ومواصلة الضغط العالمي حتى وقف العدوان ورفع الحصار”.

وأضافت “لتكن الأيام القادمة أيامَ غضبٍ في وجه الاحتلال وداعميه، حتى يكفّ عن عدوانه، ويرفع حصاره بالكامل عن قطاع غزة.”

واستشهد 31 مواطنًا فلسطينيًّا وأصيب آخرون، مساء الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في القطاع.

وتلا قصف مدرسة دار الأرقم استهداف مدرسة فهد الصباح المحيطة بمدرسة دار الأرقم بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، وجرح آخرين.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 17 على التوالي؛ منذ خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة، ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق المدنيين والنازحين؛ لا سيما في مدينتي خانيونس وغزة.

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