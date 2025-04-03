٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85793550
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حماس تدعو لنفير عالمي دعمًا لغزة ورفضًا لجرائم الاحتلال

٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٥٩ ص
رمز الخبر: 85793550
حماس تدعو لنفير عالمي دعمًا لغزة ورفضًا لجرائم الاحتلال

طهران / 4 نيسان/ ابريل/ارنا- دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى استنفار جماهيري الجمعة، "ليكون يومَ غضبٍ عالميّ، نصرةً لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، ورفضاً لمجازر الاحتلال، المدعومة أمريكياً".

وأهابت الحركة “بجماهير شعبنا وأمّتنا وأحرار العالم تصعيدَ الفعاليات والمسيرات والاعتصامات، ومحاصرة السفارات الصهيونية، ودعم غزة وإسنادها، وكشف جرائم الاحتلال، ومواصلة الضغط العالمي حتى وقف العدوان ورفع الحصار”.

وأضافت “لتكن الأيام القادمة أيامَ غضبٍ في وجه الاحتلال وداعميه، حتى يكفّ عن عدوانه، ويرفع حصاره بالكامل عن قطاع غزة.”

واستشهد 31 مواطنًا فلسطينيًّا وأصيب آخرون، مساء الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في القطاع.

وتلا قصف مدرسة دار الأرقم استهداف مدرسة فهد الصباح المحيطة بمدرسة دار الأرقم بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، وجرح آخرين.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 17 على التوالي؛ منذ خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة، ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق المدنيين والنازحين؛ لا سيما في مدينتي خانيونس وغزة.

انتهى ** 2342

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