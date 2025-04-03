عشرات الشهداء باستهداف الاحتلال لمدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، أن العدوان الإسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم في حي التفاح، ما أسفر عن مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال 29 شهيدًا وأكثر من 100 جريح بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن مجزرة الاحتلال في مدرسة دار الأرقم؛ أسفرت عن 29 شهيدًا وأكثر من 100 جريح، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المستمرة بحق المدنيين.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية إعلامية، أن الاحتلال استهدف أحد مباني مدرسة دار الأرقم الممتلئة بالنازحين بثلاث صواريخ حربية ثقيلة.

وأوضحت المصادر، أن الشهداء والجرحى يتوافدون تباعًا إلى مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في المعدات الطبية وازدحام كبير للمصابين نتيجة استهدافات سابقة.

وهذه ليست المجزرة الأولى، ففي وقتٍ سابق صباح الخميس، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بتفجير روبوت مفخخ في مربع سكني في حي التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 25 فلسطينيا.

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