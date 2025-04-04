الخارجية الروسية: موسكو وطهران تسعيان لتنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة سريعا

وصدر البيان عقب اللقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو ونائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي في موسكو.

وجاء في البيان: أكد الجانبان على اهتمامهما المتبادل بالإسراع في استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة للتصديق على الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران التي وقعها رئيسا البلدين في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "أعرب الجانبان عن ارتياحهما للاتجاه الإيجابي في التعاون متعدد الأطراف بين إيران وروسيا. كما أكدا على أهمية عقد الاجتماع المقبل للجنة الدائمة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في موسكو في 25 أبريل القادم في موسكو، وكذلك تنفيذ الاتفاقيات، وخاصة تطوير ممر النقل الدولي (شمال-جنوب)".

يذكر ان نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي زار موسكو للمشاركة في المشاورات السياسية لنواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وعقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين الروس.

وفي اليوم الأول من زيارته، الأربعاء، أجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قد اعلن اخيرا عن استلام مجلس الدوما للائحة الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة من الحكومة الروسية، وأعلن أن التصديق على الاتفاقية من المقرر أن يتم في أبريل 2025 .

يشار ايضا الى انه خلال زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى موسكو قبل عدة اشهر، تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية من قبل رئيسي البلدين في حفل أقيم في قصر الكرملين.

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