استشهاد قيادي في حماس بعدوان صهيوني على صيدا

ووفقا لما نشرته قناة الميادين ، فإنّ المستهدف في صيدا هو القيادي في حركة حماس حسن فرحات (ابو ياسر)، إذ كان في الشقة الواقعة في شارع دلاعة وسط مدينة صيدا والتي قصفتها طائرة مسيرة تابعة للكيان الاسرائيلي، عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الجمعة بعدة صواريخ ما أدى إلى اندلاع حريق وحدوث دويّ انفجار قوي هزّ المنطقة وسُمع صداه في مناطق مجاورة لصيدا.

كما استشهد شخصين اخرين جراء هذا الغارة الصهيونية ، وهما ابن وابنة القيادي في حركة حماس ابو ياسر، حيث كانا متواجدين معه اثناء وقوع الغارة على منزلهم.

هذا ، وقد شن الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء الخميس فجر الجمعة، عدّة غارات على مناطق في جنوبي لبنان، بما في ذلك الناقورة والنبطية وصيدا، ما أسفر عن أضرار في المناطق المستهدفة، وشهداء في صيدا.

وفي وقت سابق، استهدفت غارة أخرى منطقة وادي عزة في جنوبي لبنان.

وصباح أمس الخميس، استهدف الاحتلال الإسرائيلي، سيارة في مدينة بنت جبيل، الأمر الذي أسفر عن سقوط جريحين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث تمّ تسجيل أكثر من 2000 خرق، من خلال اعتداءات سافرة على مناطق في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية.

انتهى**ر.م