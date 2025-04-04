حماس تطالب الجميع التحرك الفوري لوقف المجازر البشعة في غزة

قالت حركة حماس:" إنّ المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة دار الأرقم شرق مدينة غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء، وسقوط أكثر من مائة جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء؛ تُشكّل جريمة وحشية جديدة تُمعن من خلالها حكومة الاحتلال الفاشي في استهداف المدنيين الأبرياء، في سياق عمليات الإبادة الجماعية التي تنفذها في قطاع غزة.



و أوضحت إنّ هذه الجرائم النكراء، والتصعيد في عمليات الإخلاء القسري، وفرض سياسة التجويع، وإغلاق المعابر أمام كل مقوّمات الحياة؛ هي أركان إبادة جماعية موصوفة بموجب القانون الدولي، يرتكبها مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية، بغطاء سياسي وعسكري أمريكي إجرامي، يجعل من الإدارة الأميركية شريكاً مباشراً في ارتكابها.

ونوهت إنّ العجز الدولي غير المبرر عن القيام بالدور المطلوب لوقف الإبادة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، هو تعبير صارخ عن سقوط منظومة القيم والقوانين التي طالما تغنّى بها المجتمع الدولي، أمام هول الجريمة المرتكبة في قطاع غزة، وعلى مرأى ومسمع من العالم.

انتهى