٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٠١ ص
رمز الخبر: 85793596
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journalistسید شاهپور حسینی

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حماس تطالب الجميع التحرك الفوري لوقف المجازر البشعة في غزة

٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٠١ ص
رمز الخبر: 85793596
حماس تطالب الجميع التحرك الفوري لوقف المجازر البشعة في غزة

طهران / 4 نيسان/ ابريل/ارنا-طالبت حركة حماس كل الفاعلين الدوليين، ومن منظومة الدول العربية والإسلامية مغادرة مربع الصمت، والتحرك الفوري لوقف المجازر البشعة بحق المدنيين، ووقف الكارثة الإنسانية التي يصنعها الاحتلال الفاشي في قطاع غزة، والعمل على محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب.

قالت حركة حماس:" إنّ المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة دار الأرقم شرق مدينة غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء، وسقوط أكثر من مائة جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء؛ تُشكّل جريمة وحشية جديدة تُمعن من خلالها حكومة الاحتلال الفاشي في استهداف المدنيين الأبرياء، في سياق عمليات الإبادة الجماعية التي تنفذها في قطاع غزة.

و أوضحت إنّ هذه الجرائم النكراء، والتصعيد في عمليات الإخلاء القسري، وفرض سياسة التجويع، وإغلاق المعابر أمام كل مقوّمات الحياة؛ هي أركان إبادة جماعية موصوفة بموجب القانون الدولي، يرتكبها مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية، بغطاء سياسي وعسكري أمريكي إجرامي، يجعل من الإدارة الأميركية شريكاً مباشراً في ارتكابها.

ونوهت إنّ العجز الدولي غير المبرر عن القيام بالدور المطلوب لوقف الإبادة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، هو تعبير صارخ عن سقوط منظومة القيم والقوانين التي طالما تغنّى بها المجتمع الدولي، أمام هول الجريمة المرتكبة في قطاع غزة، وعلى مرأى ومسمع من العالم.

انتهى

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journalistسید شاهپور حسینی

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