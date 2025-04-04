غارة جوية أمريكية تستهدف شمال اليمن

وافادت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، بأن الطائرات الحربية الامريكية استهدفت مرة اخرى منطقة العصايد بمديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمالي البلاد.

كما افادت مصادر محلية لأن العدوان الامريكي استهدف منطقة كهلان شرق مدينة صعدة.

وكان الطيران الحربي الأمريكي قد استهدف بـ17 غارة مناطق متفرقة جنوب شرق مدينة صعدة يوم الاربعاء.

كما طال العدوان الامريكي ،مساء الاربعاء، مدينة صعدة شرق البلاد، واستهدف منطقة "رأس عيسى" في الصليف بمحافظة الحديدة بغارة جوية أسفرت عن استشهاد يمني وإصابة شخص آخر.

وعلاوة على ذلك، وفي نفس اليوم، استهدفت الطائرات الأمريكية سيارة مواطن يمني في منطقة قحازة التابعة لمنطقة بلاد الروس بمحافظة صنعاء.

واستهدفت غارات لطيران العدوان الأمريكي شبكة الاتصالات في جبل نامه بمديرية جبلة بمحافظة إب، ما أدى إلى استشهاد يمني.

تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن بتاريخ 15 آذار/ مارس الماضي أنه أمر قواته بشنّ "هجوم كبير" بالتعاون مع بريطانيا ، ضد حركة انصار الله في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على هذه الحركة تماما"، وذلك سعيت منه لدعم الكيان الصهيوني الذي يرتكب اشنع الجرائم اللاانسانية في غزة.

من جهتها، ردت حركة انصار الله بأنّ تهديد ترامب لها لن يثنيها عن ما وصفته بـ"مواصلة مناصرة غزة"، حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وسفنا بالبحر الأحمر متوجهة الى هذا الكيان؛ وذلك بالتزامن مع استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 آذار/ مارس الماضي حرب الإبادة على كامل قطاع غزة المحاصر.

واعتبر المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، في بيان له، القصف الجوي الأمريكي -البريطاني على الأحياء السكنية في صنعاء عملا عدائيا وإجراميا، مستنكرا استهداف المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية في ظل صمت دولي وأممي وعربي وإسلامي مريب.

انتهى**ر.م