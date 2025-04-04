إيران تنتقد بشدة قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف

وأثناء عرض مشروع القرار L.20، المعنون تحت اسم "حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية" والموافقة عليه في الجلسة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، انتقد بحريني بشدة آليات الرصد التمييزية وغير المبررة المنصوص عليها في هذا القرار ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية موضحا بأن هذا الإجراء يغرق مجلس حقوق الإنسان في مستنقع جديد من عدم الكفاءة وهدر الموارد ويتسبب في تراجع الثقة في أداء هذا المجلس.

وضمن اشارته للوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصانة مرتكبيه، اضاف سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف:" في ظل استمرار وقوع أخطر حالات انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وتَمتُّع مرتكبي هذه الانتهاكات بأعلى مستوى من الحصانة والعفو من العقاب، يحاول مؤسسو مشروع القرار L.20 تضليل هذا المجلس من خلال خلق صورة وهمية لحالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية".

واكد بحريني على تاريخ ايران الحضاري العريق، قائلا:" إيران و باعتبارها دولة ذات تاريخ وحضارة عريقة، تفتخر دائما بإنجازاتها للإنسانية. لقد مرت بلادنا بالعديد من التقلبات، وهي ليست غريبة على مثل هذه الضغوط؛ لذلك، نحذر مؤسسي هذا القرار والجهات الفاعلة الرئيسية في هذا العرض الكبير من تحمل المسؤولية عن كل هذه الوحشية ضد الشعب الإيراني والإنسانية. "

كما اكد على ان الجمهورية الإسلامية الايرانية، لاترى أي توافق بين أحكام هذا القرار، وخاصة آليات الرصد الجديدة المصممة تحت عنوان بعثة تقصي الحقائق، مع حالة حقوق الإنسان لديها، وتعارض هذا القرار بشدة.

وتابع بالقول: ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى معارضة هذا العمل "الاحتيالي" ومنع الاستغلال السياسي لهذا المجلس من قبل بعض الدول.

وفي الختام، دعا بحريني الحاضرين في الاجتماع الى المشاركة في عرض الفرقة الموسيقية الإيرانية "سروش مولانا" الذي يقام اليوم بمناسبة عيد النوروز في مقر الأمم المتحدة بجنيف وضمن فعاليات اجتماع مجلس حقوق الإنسان، للاستماع بالذوق والفن الإيراني الاصيل طويل الأمد والاستفادة منه.

انتهى**ر. م