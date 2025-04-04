إيران تستضيف مسابقات كرة المضرب الشاطئية الدولية

واشار رئيس اللجنة الشاطئية في اتحاد كرة المضرب الايراني "ميلاد كيمرام" الى ان الأسبوع الأول من هذه البطولة سيقام على مستوى BT10 في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/ابريل 2025، وبعدها ستستضيف إيران منافسات مستوى BT50 لأول مرة في تاريخ المنطقة والتي ستقام في الفترة من 29 نيسان/ابريل إلى 1 ايار/ مايو 2025.

وافاد بأن هذه هي أول مباراة BT50 في الشرق الأوسط وستكون نقطة تحول في تطوير التنس الشاطئي الايراني والاقليمي.

ومضى بالقول بأن هذا الحدث، يعد فرصة فريدة لإظهار قدرات إيران في إقامة الأحداث الدولية وتعزيز مكانة التنس الشاطئي على المستوى العالمي.

انتهى**ر. م