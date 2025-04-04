٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٢٤ م
رمز الخبر: 85793862
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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ايران ترحب بالاتفاق الحدودي الثلاثي بين طاجيكستان وقرغيزستان واوزبكستان

٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٢٤ م
رمز الخبر: 85793862
ايران ترحب بالاتفاق الحدودي الثلاثي بين طاجيكستان وقرغيزستان واوزبكستان

طهران/4 نيسان/ابريل/ارنا-رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بالتوقيع على اتفاقية تحديد نقطة اتصال الحدود الدولية الثلاثية وبيان "خُجند" الصادر عن هذا الاتفاق حول الصداقة الأبدية بين الدول الثلاث المجاورة أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "إسماعيل بقائي"، هذا الاتفاق الثلاثي، بأنه خطوة مهمة من جانب هذه الدول في اتجاه الاحترام المتبادل لسلامة أراضي كل منها وسيادتها الوطنية، وبناء الثقة المتبادلة وتوطيد السلام والاستقرار في آسيا الوسطى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى موقف إيران المبدئي الداعم لجهود ومبادرات دول منطقة آسيا الوسطى من أجل التسوية السلمية للنزاعات الحدودية وتعزيز التكامل الإقليمي، معربا عن امله في ان يضمن الاتفاق الثلاثي الأوزبكي-الطاجيكي- القرغيزي، السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة ويضع الأساس لمزيد من التفاهم والتعاون في مختلف المجالات ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية لدول المنطقة.

انتهى**ر. م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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