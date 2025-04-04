اللواء باقري:نتمنى ان يحظى الشعب الايراني بحياة طيبة تتسم بالصداقة والمودة مع جيرانه

وعلى هامش زيارته للمعلم الاثري التاريخي "تخت جمشيد/ برسبوليس" شرق مدينة شيراز في محافظة فارس، قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء "محمد باقري": هذا العام هو عام خاص، وقد تزامنت الأيام الاخيرة من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد مع عيد النوروز ويوم الطبيعة.

واضاف انه ونظرا للمهمة التي يقوم بها في محافظة فارس، قام بزيارة المعلم الاثري الضخم والتاريخي "تخت جمشيد".

وتابع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: أتمنى أن يكون الشعب قد بدأ عاما سعيدا ومباركا، وأن يكون عام خير وسلام للشعب الإيراني.

كل مثل السلام والهدوء والصداقة والأخوة مع الدول الأخرى تلاحظ في الحضارة الايرانية

ومضى بالقول ان كل مُثُل السلام والهدوء والصداقة والأخوة مع الدول الأخرى تلاحظ في الحضارة الايرانية، معربا عن أمله، وبنفس الطريقة، ومن خلال نهج الصداقة وحسن الجوار الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية مع جيرانها ، أن يحظى الشعب الايراني بحياة جيدة وطيبة تتسم بالصداقة والمودة والاخوة مع جيرانه.

انتهى**ر.م