الدوري الايراني: تراكتور يهزم استقلال طهران ويوسع الفارق في الصدارة مع مطارديه

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة في اطار الاسبوع الـ25 من الدوري الإيراني الممتاز، بحضور 80 الف متفرج في ملعب "يادكار امام" في تبريز ، تقدم استقلال طهران بهدف في الدقيقة 12 اثر ضربة ركنية نفذها رامين رضائيان حيث دخلت الكرة المرمى بعد ان ارتطمت بمدافع تراكتور شجاع خليل زادة.

وتمكن امير حسين حسين زادة من تسجيل هدف التعادل لتراكتور في الدقيقة 23 ومن ثم عاد وسجل هدف الفوز في الدقيقة 37 من المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد تراكتور الى 54 نقطة في الصدارة يليه سباهان اصفهان برصيد 49 نقطة ومن ثم برسبوليس بـ 47 نقطة.

انتهى ** 2342