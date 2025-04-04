القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفا عسكريا في يافا المحتلة وتسقط طائرة استطلاع معادية

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها منتصف ليلة الجمعة -السبت، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع "يافا"، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في غزة.

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية نوع Giant Shark F360 تعمل لصالحِ العدوِّ الأمريكيِّ الإسرائيلي، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأهابت القوات المسلحة اليمنية بكافة الأحرار من أبناء الامة إلى سرعة التحرك انتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه.. مشيرة إلى أن الجرائم المروعة ترتكب اليوم في غزة وغداً قد تكون في مدن وعواصم وبلدان عربية وإسلامية أخرى.

وأكدت أن عواقب الصمت والتخاذل وعدم تأدية الواجب الديني والأخلاقي والإنساني ستكون وخيمة على الجميع.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنها مستمرة في تنفيذ واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

انتهى ** 2342