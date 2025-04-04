سفير ايران لدى موسكو: الثقافة والفن عنصران لاستقرار العلاقات بين الدول

جاء ذلك في كلمة القاها السفير الايراني كاظم جلالي في اجتماع "الدبلوماسية الثقافية؛ الفن بلا حدود" والذي أقيم ضمن معرض "فن روسيا" للفن المعاصر في موسكو.

وقال: "في الدبلوماسية والعلاقات بين الدول، تعد الثقافة العنصر الأكثر أهمية في التواصل بين الشعوب، وأفضل طريقة لبناء الجسور بين شعوب الدول وزيادة فهمهم لبعضهم البعض".

وفي إشارة إلى تطور العلاقات الفنية بين البلدين في السنوات الأخيرة، قال السفير الإيراني لدى روسيا أن "مجال الثقافة والفن هو الوسيلة الأكثر ملاءمة واستدامة للتفاعل بسبب خصائصه المتأصلة والاتصال المباشر الذي يمكن أن يقيمه مع مختلف الناس".

وعلى هامش هذا اللقاء زار السفير جلالي أجنحة الفنانين الإيرانيين في المعرض.

يستضيف المعرض الروسي للفن المعاصر "فن روسيا" أكثر من 60 عملاً للفنانين الإيرانيين.

انتهى ** 2342