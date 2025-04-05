مهرجان الفيلم الإيراني ینطلق في كرواتيا

ونظمت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كرواتيا هذا المهرجان في الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2025 في زغرب، بكرواتيا، بحضور محبي السينما والفن الإيرانيين، ومسؤولين حكوميين وثقافيين كرواتيين ودبلوماسيين مقيمين.

واعتبر القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زغرب، أثناء ترحيبه بالعديد من الجوائز الدولية للأفلام الإيرانية من المهرجانات العالمية المرموقة مثل كان وبرلين وأوسكار، تأكيد القيم الفنية وعالمية رسائل هذه الأفلام وأكد أن السينما الإيرانية معروفة بجمالياتها النقية ورمزيتها وتعبيرها العاطفي العميق.

وقال محسن عطاالهي: السينما الإيرانية عالم يجتمع فيه الفن وسرد القصص ليعكس الثقافة والتاريخ والتجربة الإنسانية العميقة.

وأضاف: إيران من الدول التي تتمتع بصناعة سينمائية وطنية قوية ومستقلة، حيث يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 100 فيلم.

وتابع: موضوعات مثل الهوية والعدالة الاجتماعية والأخلاق والأسرة والصراعات الداخلية هي محور اهتمام السينما الإيرانية ومن المعروف أن المخرجين الإيرانيين يتحدثون عن قضايا العالم من خلال الاستعارات والصمت.

وأشار عطاالهي إلى أن اهتمام الجمهور الكرواتي بالسينما الإيرانية كان الدافع الرئيسي للسفارة لاقامة هذا الحدث وأعرب عن أمله في أن يصبح إقامة أسبوع الفيلم الإيراني في السنوات المقبلة حدثًا فنيًا معروفًا ودائمًا في كرواتيا.

یذکر إنه وفي هذا الحدث الذي أقيم بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الإيرانية، سيتم عرض 5 أفلام روائية وفيلم وثائقي وثلاثة أفلام رسوم متحركة إيرانية قصيرة للجمهور الكرواتي.

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