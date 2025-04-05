رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية يشارك في الاجتماع الإقليمي لرؤساء اللجان الأولمبية لآسيا الوسطى

وغادر رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية "محمود خسروي وفا"، طهران، اليوم السبت، متوجها الى دوشنبه العاصمة الطاجيكية للمشاركة في الاجتماع الإقليمي لرؤساء اللجان الأولمبية لآسيا الوسطى.

ولدى وصوله الى طاجيكستان، كان في استقباله السفير الايراني لدى دوشنبه "علي رضا حقيقيان" ونظيره الطاجيكي.

ثم شارك في مراسم الاحتفال بعيد النوروز التي أقيمت في مقر هذه اللجنة بمبادرة من رئيس لجنة العمل مع الشباب والرياضة في جمهورية طاجيكستان "ذو الفقار كُل أحمد زادة" وبحضور رئيس لجنة التنمية السياحية بجمهورية طاجيكستان "جمشيد جمعه خان زادة".

وخلال هذه المراسم،أشار الطرفان إلى التراث التاريخي والثقافي المشترك للبلدين، وأكدا على توسيع العلاقات في كافة المجالات، وخاصة البطولات الرياضية.

يشار الى ان اللجان الأولمبية لإيران وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأفغانستان، تعتبر أعضاء في آسيا الوسطى وتعقد اجتماعاتها كل عام من أجل زيادة تنسيق التفاعلات الإقليمية والوطنية في مجال الرياضة.

كما يرافق رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية "محمود خسروي وفا"، في هذه الزيارة، مستشار رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الدولية "فريد فتاحيان".

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