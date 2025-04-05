بزشيكان يعفي مساعده للشؤون البرلمانية من مهامه

و بعد التأكد من رحلة قام بها مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون البرلمانية خارج البلاد، قدم بزشكيان مرسوم خاص موجه لمجلس الشورى الاسلامي،يعفي فيه مساعده "شهرام دبيري" من مهامه ومنصبه الذي كان قد عينه فيه بالحكومة الرابعة عشر.

وكتب بزشكيان في هذا المرسوم، مخاطبا "شهرام دبيري" :وبعد التأكد من الأخبار في هذا الايام، اتضح لنا أنك كنت في رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عيد النوروز.وبما اننا في حكومة تفتخر باتباع الائمة الاتقياء، وفي وضع لا تزال فيه الضغوط الاقتصادية كثيرة على الناس والمحرومون كثر في بلادنا،فإن السفر باهظ الثمن للمسؤولين الرسميين، حتى ولو كان على حساب النفقات الشخصية، لا يمكن الدفاع عنه وتبريره ولا يتوافق مع مستوى المعيشة البسيطة للمسؤولين.

وتابع:إن صداقتكم الطويلة وخدماتكم القيمة في منصب المساعد البرلماني لا تمنع من الالتزام بالصدق والعدالة والوعود التي قطعناها على أنفسنا للشعب؛ وبناء على هذه الأوصاف، فإننا معذورون من الاستمرار في العمل معكم في الحكومة الرابعة عشر.

وفيما يلي النص الكامل لمرسوم القرار الذي اصدره بزشكيان :

عزيزي الدكتور دبيري

وبعد التأكد من الأخبار في هذا الايام، اتضح لنا أنك كنت في رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عيد النوروز.وبما اننا في حكومة تفتخر باتباع الائمة الاتقياء، وفي وضع لا تزال فيه الضغوط الاقتصادية كثيرة على الناس والمحرومون كثر في بلادنا،فإن السفر الباهظ الثمن للمسؤولين الرسميين، حتى ولو كان على حساب النفقات الشخصية، لا يمكن الدفاع عنه وتبريره ولا يتوافق مع مستوى المعيشة البسيطة للمسؤولين.

إن صداقتكم الطويلة وخدماتكم القيمة في منصب المساعد البرلماني لا تمنع من الالتزام بالصدق والعدالة والوعود التي قطعناها على أنفسنا للشعب؛ وبناء على هذه الأوصاف، فإننا معذورون من الاستمرار في العمل معكم في الحكومة الرابعة عشرة.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

انتهى**ر.م