اسلامي: منظمة الطاقة الذرية الايرانية تسجل اكثر من 100 انجاز مهم في مختلف المجالات

واشار اسلامي الى انه من المقرر ان يتم الكشف عن انجازات هذه المنظمة تزامنا مع اليوم الوطني للتقنية النووية الايرانية والذي سيقام يوم الاربعاء 9 نيسان/ابريل بحضور كبار المسؤولين في البلاد.

وعن اهم أعمال هذه المنظمة خلال العام الايراني المنصرم (21 آذار/مارس 2024-21 آذار/مارس 2025)، افاد اسلامي بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد اجتازت العام الماضي بنجاحات كبيرة، وذلك بفضل الله وبجهد ومثابرة علمائها ومتخصصيها الملتزمين.

واضاف :استطاعت هذه المنظمة أن تسجل أكثر من 100 إنجاز مهم في مختلف المجالات من خلال الحفاظ على زخمها العلمي والتكنولوجي.

استمرار التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي

واوضح اسلامي بأن النقطة المهمة في العام الماضي ،والتي شكلت هوية المنظمة، كانت في خلق القوة والإمكانات لتعزيز البحوث الموجهة نحو النتائج والتي مازالت محافظة على زخمها.ونتيجة لذلك،تم تحقيق أكثر من 100 إنجاز علمي وتكنولوجي وصناعي يضاهي على الأقل العام الاسبق (21 آذار/مارس 2023-21 آذار/مارس 2024).

وفي مجال الأنشطة المعدنية المتعلقة بدورة الوقود، قال اسلامي: لقد تمكنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من تحقيق نمو بشكل ملحوظ في العام الماضي، ونجحت في مضاعفة نشاطها في مجال التحديد والتنقيب والاستخراج مقارنة بالعام الاسبق، وما زال هذا التوجه مستمرا.

التقدم في مجال المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية

واشار رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية الى ان الأبحاث في مجال المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، استمرت في تحسين جودة المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التشخيصية وفعالية المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العلاجية. وقد أدت هذه الجهود إلى إنجازات جديدة ومحدثة سيتم الكشف عنها قريبا امام الملأ.

خطوات عملية في مجال التقنيات الجديدة

هذا ، واوضح اسلامي بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، شهدت تقدما مهما في مجالات أخرى أيضا، ففي مجالات البلازما والليزر وتكنولوجيا الكم، تمكنت المنظمة من تحقيق خطوات كبيرة في مجال الاتصالات الكمومية والحاسوب الكمي وأجهزة الاستشعار الكمية في النصف الثاني من عام 1403(اب /اغسطس 2024- آذار/مارس 2025) ،وتعتبر هذه الإنجازات نقطة تحول في البحوث الموجهة نحو النتائج.

وختم اسلامي مؤكدا " انه وبدعم من رئيس الجمهورية ودعم حكومة الوحدة الوطنية، نأمل أن تستمر مسيرة التطور والتقدم هذا العام حتى تتمكن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من الاستمرار في خدمة الشعب والوطن وتحقيق إنجازات جديدة".

انتهى**ر.م